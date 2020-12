Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Pellé vice Lukaku?

Calcio cinese “scosso” dal tetto salariale imposto alle società del massimo campionato di calcio? Si prevedono conseguenze immediate con tanti “cavalli di ritorno”. In questo contesto Eder e Pellè potrebbero tornare in Italia: se per la seconda punta italo-brasiliana ci sono tante squadre di fascia media interessate, l’ex centravanti di Lecce, Az Alkmaar, Parma e Southampton farebbe gola ad Antonio Conte per il ruolo di vice Lukaku. Parola de La Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: Ecco un “piano b” qualora l’Inter non dovesse centrare obiettivi più ambiziosi di mercato. Prima però bisognerebbe piazzare l’esubero Pinamonti, non esattamente un dettaglio.

Calhanoglu rinnova? In alternativa Gomez

Calhanoglu rinnova o non rinnova con il Milan? Oggi potrebbe essere la giornata decisiva con l’incontro tra l’agente gordon Stipic e la società a casa Milan. La richiesta iniziale del turco era nell’ordine 7 milioni a stagione, il Milan punta a un quinquennale a 3,5/4 milioni l’anno secondo Tuttosport. In alternativa si sondano le piste Papu Gomez e Dominik Szobozslai (non ancora ufficiale al Lipsia).

La nostra opinione: Giusto che il Milan faccia un’offerta seria per un punto fermo – a tutti gli effetti – della banda Pioli, altrettanto giusto che si tuteli qualora le richiesta dell’entourage del calciatore fossero esorbitanti. Non c’è ragione perché il Milan si separi da Calhanoglu, in ogni caso, e la sensazione è che si troverà un punto d’incontro.

Dybala non sereno

Continua a tener banco il caso Paulo Dybala la Juventus. La “Joya” con ogni probabilità partirà dalla panchina per il big match contro l’Atalanta. La mente non è sgombra, nonostante il gol scaccia-crisi contro il Genoa ,e Agnelli è stato chiaro: l’offerta di rinnovo c’è, ora spetta al ragazzo decidere il da farsi. Corsport parla di una situazione preoccupante per il futuro di Dybala.

La nostra opinione: Come abbiamo ribadito più volte su questi schermi per Dybala è giunto il momento di prendere in mano la Juve come fanno i grandi campioni, sul campo e non a parole. Manca ancora il definitivo salto di qualità. La continuità da top player non è ancora pervenuta.

