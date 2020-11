Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

È bastato un selfie su Instagram in compagnia di Demiral, pubblicato dallo stesso difensore juventino, per alimentare ulteriormente le voci su un possibile clamoroso trasferimento di Hakan Calhanoglu alla Juventus. Secondo Tuttosport, infatti, la pista che conduce il numero 10 del Milan verso Torino è sempre più calda: l'ex Bayer Leverkusen non ha ancora trovato l'accordo con i rossoneri per il rinnovo del contratto e non sembra intenzionato ad abbassare le proprie pretese economiche (vuole un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione). Ecco perché la tentazione Juve rimane molto concreta.