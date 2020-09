Calcio

Calciomercato: Milan, Chiesa dopo Brahim Diaz. Perisic-Bayern, si tratta

Il Milan chiude per Brahim Diaz e tenta anche Chiesa. Inter-Bayern, trattativa in corso per la permanenza di Perisic in Germania. Locatelli: "Juventus? Un sogno".

00:01:01, 3461 Visualizzazioni, da un' ora