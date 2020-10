Niente Takehiro Tomiyasu, blindato nelle scorse ore dal Bologna . E così il Milan , abbandonata una pista, ne ha trovata subito un'altra. Chiudendo con il Manchester United per l'arrivo a Milano di Diogo Dalot, 21 anni, terzino portoghese, pronto a vestire la maglia rossonera in prestito secco.

I contatti tra il Milan e lo United, apparentemente interrotti dopo un primo tentativo, sono ripresi con costanza aumentando d'intensità nel pomeriggio. Fino ad arrivare alla fumata bianca in serata. Tanto che, secondo 'Sky', già nella giornata di domani (sabato 3) Dalot arriverà in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il proprio contratto. Inizialmente sembrava che nell'accordo potesse essere compreso un prestito o un obbligo di riscatto, ma, come detto, l'operazione si è chiusa sulla base di un prestito secco per una sola stagione.