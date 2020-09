Inizierà presto, forse già nei prossimi giorni, la trattativa tra il Milan e Gianluigi Donnarumma per il rinnovo del contratto del portiere rossonero: l'accordo attuale del giocatore con il club di via Aldo Rossi scade il 30 giugno 2021. C'è ottimismo sull'esito dei colloqui tra le parti, ma è fuori discussione che per il Milan non sarà una passeggiata. Il rischio di rivivere un'altra battaglia come quella dell'estate 2017 sembra scongiurato, ma ai rossoneri verrà chiesto un sacrificio economico non irrilevante per assicurarsi Donnarumma anche negli anni a venire.