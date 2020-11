"Se ho voglia di vestire a lungo questa maglia? Certo, ne parlerà il procuratore con la società. Non c'è nessun problema, Mino (Raiola, ndr) sa quello che deve fare, la società vedrà. Io intanto mi voglio godere questo momento". Con queste parole, rilasciate ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio di Milan-Fiorentina a San Siro, Gianluigi Donnarumma ribadisce la sua intenzione di proseguire la carriera nel Milan e lascia intuire uno sbocco positivo alla trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021.