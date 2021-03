Fumata grigia. Il Milan non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo di contratto di Franck Kessié, nonostante l'incontro tenuto oggi a Casa Milan. George Atangana, il procuratore del 24enne centrocampista ivoriano, ha ascoltato le proposte della dirigenza rossonera, ma Maldini e Massara non l'hanno ancora convinto. Incontro interlocutorio quindi, ma niente di fatto per ora.

La distanza

Franck Kessié al momento percepisce un ingaggio di 2,2 milioni netti a stagione, mentre la richiesta per il rinnovo corrisponde quasi al doppio. Il Milan avrebbe offerto una cifra appena sopra ai 3 milioni di euro all'anno per cinque stagioni.

Zaccheroni: "Kessiè è straordinario. A 17 anni giocava già con personalità"

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, Alberto Zaccheroni ha esaltato Franck Kessiè: "Per continuità di prestazione Kessiè è straordinario. A Cesena lo vidi esordire a 17 anni e mi girai verso il presidente e mi disse che era in prestito dall'Atalanta. Giocava già con personalità. Non esiste giocatore al mondo che possa contrastarlo. Anche se ora si inserisce meno, dato che Pioli l'ha spostato sul cento sinistra per aiutare Romagnoli e Theo"

