Milik, non solo gli Spurs per lui

Il Corriere dello Sport si concentra sul destino di Arkadiusz Milik, che era già dato per partente al termine della scorsa stagione di Serie A e invece è ancora al Napoli. Manca poco più di una settimana alla fine del calciomercato e per l’attaccante c’è l’interesse del Tottenham, ma anche il Fulham si sarebbe interessato a lui così come il Siviglia e il Lipsia.

La nostra opinione: l’interesse delle squadre, soprattutto se blasonate, è bello, e il Tottenham ha in più il bonus di poter essere allenato da José Mourinho. Le parole, però, ormai non bastano più e bisogna fare i fatti perché il tempo stringe. E se poi Milik restasse al Napoli sarebbe l’esito più rocambolesco della storia, se si considera che il suo impuntarsi per scegliere la decisione migliore ha scatenato tutta la catena Dzeko-Suarez-Morata che ha portato la Juve a non prendere né Dzeko né Suarez, ma a ritrovarsi invischiata in una vicenda poco chiara che al momento è solo sospesa, ma non archiviata.

Milan, trattativa-lampo per Hauge

La sfida di Europa League col Bodo Glimt, per il Milan, non è stata prolifica solo per quanto riguarda il rislutato: il Milan, che già lo aveva studiato, ha potuto osservare meglio Jens Petter Hauge e nei giorni scorsi, a quanto pare stando a quanto riporta la Gazzetta Sportiva, è addirittura partita la trattativa. Sarebbe un affare a basso costo, intorno ai 2-3 milioni di euro.

La nostra opinione: investire su un giovane è di sicuro una buona idea. Hauge ha 21 anni e a quanto pare gradisce la destinazione, anche se vorrebbe chiudere il campionato con la sua squadra per vincerlo. Si tratta dunque di vedere se sarà un affare lampo entro questi pochi giorni, oppure se se ne riparlerà per la finestra di mercato invernale, anche se il club rossonero vorrebbe chiudere già ora.

Niente Smalling? La Roma ha il piano B

Paulo Fonseca non ha voluto parlare di mercato, in quanto totalmente focalizzato sulla partita con la Juventus, eppure la Roma sta cercando ancora di riportare Chris Smalling a casa. Se non ci riuscisse, per Tuttosport il club giallorosso ha già pronta un’alternativa: si tratta di Lucas Verissimo, classe ’95 di proprietà del Santos e già seguito dalla Sampdoria.

La nostra opinione: a quanto pare, la Samp aveva offerto 4.5 milioni di euro per il difensore brasiliano, questo quindi vuol dire che se Friedkin mettesse sul piatto qualcosa in più potrebbe comodamente chiudere l’affare. Resta un punto fondamentale, però: non è Verissimo la prima scelta, ma Smalling che inoltre avrebbe tutte le intenzioni di tornare indietro. La sensazione quindi è che la dirigenza farà di tutto, fino all’ultimo, per centrare l’obiettivo, e soltanto se andasse a vuoto anche l’affondo decisivo allora virerebbe oltreoceano.

