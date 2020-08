Accordo definitivo raggiunto tra il Milan e Ibrahimovic come riporta Milan News. Si è arrivati a un punto d'incontro tra ciò che chiedeva il giocatore (7 milioni di euro netti) e l'offerta del club. Attese la firma e l'annuncio.

Dopo le parole di Maldini e Gazidis, ecco la fumata bianca. Come riporta Milan News, l'accordo definitivo tra il Milan e Ibrahimovic è stato raggiunto. Si è arrivati a un punto d'incontro tra ciò che chiedeva il giocatore (7 milioni di euro netti) e l'offerta del club, utilizzando gli sgravi fiscali del decreto crescita. Si parla di un'intesa sulla base di 6 milioni di euro più uno di bonus.

La trattativa con Raiola non è stata semplice, ma la svolta attesa ora è realtà. A questo punto non resta che pazientare ancora un pochino per firma e annuncio ufficiale ma Ibrahimovic - figura che va oltre quella di un semplice giocatore - rimane al Milan fino al 2021 e questo è ciò che importa ai tifosi del Diavolo.

