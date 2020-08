Lunedì 24 agosto comincerà la preparazione del Milan a Milanello e Zlatan Ibrahimovic rischia di non essere presente. L'attaccante svedese non ha ancora risposto all'offerta di rinnovo presentata da Gazidis, anzi. Il club offre 5 milioni più bonus, lui vuole 7 milioni netti garantiti.

Pioli sta spingendo con le parole, Gazidis ci prova con i fatti. Al Milan, la prima mossa per il futuro si chiama Zlatan Ibrahimovic ma, a pochi giorni dall'inizio del ritiro, non c'è ancora - nero su bianco - la firma dello svedese sul rinnovo di contratto, anzi.

Nei giorni scorsi era arrivata l'offerta della società che aveva proposto al classe '81 un contratto da 5 milioni più bonus, che poteva tranquillamente arrivare a 6 milioni in base ai risultati ottenuti. L'ex attaccante dei Galaxy è fermo però sulla sua richiesta: 7 milioni netti, garantiti. Poi si può parlare di bonus.

Ecco che ad oggi non c'è stato nessun passo in avanti nella trattativa e fra qualche giorno comincerà già il ritiro in vista della nuova stagione. Lunedì 24 agosto, infatti, il Milan comincerà il raduno a Milanello anche considerando l'inizio di stagione previsto già per il 17 settembre con il secondo turno di qualificazione di Europa League. Bisogna cominciare a preoccuparsi?

