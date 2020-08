Il club rossonero ha effettuato un corposo rilancio, riuscendo così a strappare l'accordo con lo svedese: la firma sul rinnovo è attesa già per mercoledì. La telenovela sta per arrivare alla puntata finale.

"Stiamo lavorando tutti duramente per arrivare ad un accordo, la nostra priorità è lui",ha detto Paolo Maldini. "Sono personalmente ottimista sulla felice chiusura della contrattazione", gli ha fatto eco Ivan Gazidis. Ora, la fiducia dei due dirigenti del Milan sta per tramutarsi in realtà: dopo settimane di trattative, il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con i rossoneri sta per diventare realtà.

Bonus trasformati in parte fissa

Secondo quanto rivelato in serata da 'Sky', il Milan ha effettuato un corposo rilancio, arrivando così a convincere Ibrahimovic. In particolare sarebbero stati cambiati alcuni termini dell'offerta del club, trasformando alcuni bonus variabili in parte fissa. Ed è così che le parti hanno ricominciato a viaggiare nella stessa direzione. Accordo praticamente trovato: il Milan e Ibra, ora, sono vicinissimi. Tanto che la firma sul nuovo contratto dello svedese dovrebbe arrivare già nella giornata di domani, mercoledì 26.

Telenovela alla puntata finale

Sta dunque per concludersi una telenovela andata in onda sugli schermi del calciomercato per alcune settimane. A un certo punto sembrava che il Milan e Ibrahimovic fossero talmente distanti da poter escludere un proseguimento del rapporto. Il centravanti non ha preso parte al primo giorno di ritiro e Mino Raiola ha confessato che "non è una questione di soldi, ma di convinzione, di stile, di tante cose. Un matrimonio si fa sempre in due". Poi, però, le acque si sono calmate. E adesso, a meno di ulteriori sorprese, il Milan non dovrà più andare a caccia né di un piano B né di un piano C: basterà il piano A.

