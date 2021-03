Il Milan non ha intenzione di separarsi da Zlatan Ibrahimovic, e Zlatan Ibrahimovic non ha intenzione di separarsi dal Milan . Nonostante qualche infortunio di troppo, e una carta d'identità che il 3 ottobre dirà 40 anni, il club vuole proseguire questo rapporto rinnovando il contratto del giocatore. A dare una mano, oltre alla volontà di entrambi, sarà anche il Decreto Crescita con lo sconto fiscale del 50% che varrà anche per il prossimo anno: il contratto dovrebbe restare sui 7 milioni netti.