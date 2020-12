0 gol dall'inizio della stagione. Se sei al Real Madrid non te lo puoi permettere e per questo Zidane ha chiesto alla società di mettere sul mercato Jovic. Il tecnico francese voleva spedirlo altrove già in estate, preferendo tenersi Borja Mayoral poi andato alla Roma, e ora ha confermato quanto detto qualche mese fa sul serbo. Una bocciatura, anche se il Real Madrid punterà ad un prestito più che ad una cessione a titolo definitivo. Il Milan cerca un attaccante viste le condizioni di Ibrahimovic che si è perso più di un mese di campionato, ma i blancos preferirebbero mandarlo in una squadra dove possa fare il titolare...