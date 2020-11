Il rinnovo di Hakan Calhanoglu , il cui contratto scadrà tra 7 mesi il 30 di giugno, è una delle priorità del Milan, ma per il momento la trattativa procede a rilento . Secondo quello che riporta Tuttosport , la società rossonera offre 3,5 milioni più bonus, ma Calhanoglu ne vuole 7. Stando così le parti, non ci vuole un matematico per capire che la distanza è ancora enorme.

Inoltre, Gordon Stipic, agente del numero 10 rossonero, non intende fare un passo indietro. La richiesta è di 7 milioni e rimarrà di 7 milioni. Il Milan, che può garantire quel contratto solo a Zlatan Ibrahimovic e, eventualmente a Gianluigi Donnarumma, cerca di passare attraverso il giocatore. L'ipotesi più nefasta sarebbe quella di perderlo a zero in estate, mentre quella più percorribile è forzare la mano con il turco per arrivare ad una condizione più umana per la casse del club. Per ora filtra solamente un grande silenzio, ma prima o poi qualcuno dovrà parlare.