Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Kessie-Milan, prove di rinnovo

Dopo i lavori in corso per prolungare i matrimoni con Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic, il Milan vuole trattenere un'altra pedina importante come Franck Kessie, il cui contratto scade nel 2022.

La nostra opinione: Sì, anche Franck Kessie è diventato un giocatore imprescindibile in questo Milan. Con l'arrivo di Ibrahimovic, il giocatore ivoriano ha alzato l'asticella della qualità e trovato una continuità che mai aveva avuto in rossonero. Il giocatore è fondamentale nel centrocampo di Pioli e ormai sembrano lontani i tempi - nemmeno così remoti - in cui la società milanese pensava di cederlo alla Roma. Kessie è uno dei senatori e, come sta accadendo con gli altri, il Milan ha tutta l'intenzione di prolungare il suo contratto, in scadenza alla fine della prossima stagione. Sensazioni positive e non è da escludere un ritocco del suo ingaggio, che al momento ammonta a 2,2 milioni di euro.

Mou vuole Skriniar, che fa l'Inter?

Se n'era già parlato in estate, ma ora tornano le sirene inglesi: Josè Mourinho vuole Milan Skriniar e il Tottenham potrebbe accontentarlo già a gennaio.

La nostra opinione: Non è un momento facile per Milan Skriniar. Dopo lo stop forzato causa Covid, il difensore slovacco ha palesato qualche difficoltà e non ha ancora ritrovato smalto e qualità viste in passato. L'Inter per il momento non ha intenzione di cedere il classe '95, ma è chiaro che un'offerta importante potrebbe stravolgere ogni pensiero. E quale Paese meglio dell'Inghilterra per sfornare una pioggia di quattrini per un difensore? Il Tottenham aveva richiesto il giocatore già quest'estate ma la richiesta di 45 milioni di euro per il cartellino era stata insormontabile. Ora le cose potrebbero cambiare, soprattutto se il momento negativo di Skriniar dovesse continuare. E se gli Spurs di Mourinho, che apprezza molto il giocatore, dovessero liberarsi di Davinson Sanchez l'affare potrebbe davvero andare in porto.

Torino, piace Torreira

Il Torino è a caccia di qualità in mezzo al campo e secondo Tuttosport, che ne parla anche in prima pagina, il nome giusto potrebbe essere quello di Lucas Torreira.

La nostra opinione: Una sola vittoria in campionato e un terzultimo posto che mette i brividi, nonostante siano passate appena otto giornate. Il Torino ha bisogno di una svolta perchè il solo Belotti non può bastare e riportare un po' di personalità ed esperienza in mezzo al campo potrebbe essere il primo passo da fare per mister Giampaolo. Lucas Torreira, dopo il vano inseguimento estivo, sarebbe un ottimo nome. L'ec giocatore della Sampdoria sta facendo panchina all'Atletico Madrid ed è in cerca di nuovi stimoli e continuità, anche per conservare il posto in Nazionale. Il giocatore resta di proprietà dell'Arsenal, ma visto lo scarso impiego e il timore di una svalutazione dopo aver speso per lui 30 milioni di euro, i Gunners potrebbero anche accettare le lusinghe granata.

