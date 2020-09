Il rinnovo di Donnarumma, l'importanza di Ibrahimovic in campo e nello spogliatoio, le prospettive di mercato con particolare riferimento al reparto difensivo. Sono i temi affrontati dal direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo Maldini, che ha fatto il punto della situazione in casa rossonera a margine della cerimonia per il premio Azeglio Vicini.

Sul rinnovo di Donnarumma

"Gigio è sempre più un leader e sta crescendo partita dopo partita. È un classe 1999, ha 21 anni ma già oltre 200 presenze con il Milan, cosa non banale. Per questo è un dovere provare a chiudere il rinnovo. Quando? Vediamo, non c'è fretta. Dieci o 15 giorni in più non cambiano di certo".

Su Ibrahimovic

"La sua presenza è stata fondamentale per dare energia positiva e carica a un gruppo. Era la squadra più giovane del campionato e quest'anno si è ringiovanita ancora di più. Le partitine per lui sono come delle finali di Champions. Non è l'unico che ho visto nella mia carriera, anche io ero così: è una competitività innata che lo rende un fuoriclasse".

L'idea Nastasic

"In teoria tutti i giocatori buoni a noi piacciono. Poi bisogna vedere se sono compatibili con quello che è il nostro bilancio. In questo momento abbiamo qualche problema per via delle defezioni, con Musacchio operato e fuori per due settimane, Romagnoli fuori da un mese, e Duarte che è out da un po'. Siamo contati, stiamo vedendo cosa fare, questa è una squadra già molto equilibrata nel numero dei giocatori e anche nelle posizioni, avendo due giocatori per ruolo. Se potremo migliorare la squadra, lo faremo".

