Prima il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, quindi l'arrivo di Brahim Diaz, infine quello di Sandro Tonali. Tre tasselli mirati, pensati, per un Milan che nutre concretamente il desiderio di compiere un ulteriore step verso l'alto. Tradotto: tornare a disputare la Champions League. Obiettivo costantemente mancato nelle ultime, complicatissime annate.

Non è finita qui: per arrivare tra le prime quattro, superando così la concorrenza dei vari Napoli, Lazio, Roma e Atalanta dietro alle favorite Juventus e Inter, servirà qualcos'altro dal mercato. Il tempo non manca, considerato che la finestra estiva chiuderà lunedì 5 ottobre, tra poco meno di un mese. Ecco, dunque, cosa manca ancora alla formazione di Stefano Pioli per potersi candidare in maniera concreta per un posto al sole.

Difesa da sistemare: mancano un terzino e un centrale

Manca un terzino destro di spessore, innanzitutto. Il che può suonare come un controsenso, se è vero che attualmente in rosa ce ne sono tre: Calabria, Conti e Kalulu. Ognuno coi suoi bei punti interrogativi, però: il primo potrebbe partire, tanto che nelle scorse settimane il Cagliari ha provato concretamente l'offensiva; il secondo è ancora alle prese con i problemi al ginocchio derivati dall'infortunio rimediato col Sassuolo a fine luglio; il terzo è un giovane di prospettiva, più adatto però per il futuro che per il presente. Certo, una soluzione potrebbe essere rappresentata dall'arretramento costante di Saelemaekers in difesa, dove il belga si è ben disimpegnato nel corso della passata stagione. Ma Maldini e Massara faranno il possibile per portare a casa un nuovo elemento entro fine mese.

Nikola Milenkovic (AC Florenz) Credit Foto Getty Images

Discorso delicato anche in mezzo alla retroguardia, dove nel corso delle prime amichevoli si sono alternati seconde scelte e giovani del vivaio, come Michelis e Bellodi. Romagnoli non è ancora a disposizione, Musacchio idem. In questo momento, dunque, la coppia di centrali è formata da Kjaer e uno tra Leo Duarte e Gabbia. Urgono rinforzi. Che potrebbero arrivare dalla Fiorentina: non è un mistero che una delle prime scelte rossonere sia Nikola Milenkovic, con l'alternativa rappresentata da German Pezzella, suo compagno di squadra a Firenze.

Non solo Tonali: Bakayoko ciliegina sulla torta

Al netto di qualche guaio disciplinare, Tiemoué Bakayoko ha lasciato un buon ricordo al Milan. Che lo rivorrebbe una seconda volta, dopo averlo avuto in rosa in prestito nel 2018/19. Il Chelsea continua a sparare alto, ma intanto un indizio bello forte c'è: il nome dell'ex Monaco non compare nella numerazione ufficiale per la nuova stagione, segnale evidente che il suo addio a Londra è praticamente scontato.

Che sia Bakayoko oppure Boubakary Soumaré, il ventunenne del Lilla considerato la sua prima alternativa, un ulteriore innesto dopo quello di Tonali rafforzerebbe sia dal punto di vista qualitativo che numerico la mediana di Pioli. Consentendo al tecnico emiliano, che ha già perso per fine contratto sia Biglia che Bonaventura, di poter disporre di una serie di alternative credibili durante il corso della stagione.

Ibrahimovic c'è: arriverà un uomo ombra?

Meno pressante, almeno dall'ottica di Massara e Maldini, sembra essere la ricerca di un vice Ibrahimovic. Il Milan, che ha ufficializzato in serata la cessione a titolo definitivo di Andre Silva all'Eintracht Francoforte, pare aver deciso di premiare il giovane Lorenzo Colombo, talento che, dopo gli esordi della scorsa stagione, si sta mettendo in mostra nelle amichevoli precampionato. Senza dimenticare che anche Ante Rebic, in caso di necessità, può accentrare il proprio raggio d'azione trasformandosi in un falso nove.

Esultanza Rebic e Calhanoglu, Milan-Juventus, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

Scelta rischiosa, forse. Ma le priorità del Milan, in questo momento, sono altre. La dirigenza ha deciso di concentrare i propri sforzi nel reparto difensivo e, dopo aver portato a casa Tonali, di sistemare definitivamente anche il centrocampo. Obiettivo: regalare a Pioli la rosa più completa ed equilibrata possibile. La missione Champions League parte da qui.

Come cambia il Milan dopo l'acquisto di Tonali

