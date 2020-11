Uno degli uomini chiave del sorprendente Milan di Stefano Pioli è senza ombra di dubbio Simon Kjaer. Il difensore danese, arrivato a fari spenti a gennaio, è diventato in breve tempo una pedina fondamentale, imprescindibile. I rossoneri, tuttavia, non smettono di pensare al rafforzamento del reparto difensivo in considerazione del fatto che le alternative al danese e a Romagnoli non offrono adeguate garanzie. Il nome in cima alla lista di Maldini e Massara, come sottolineato da calciomercato.com, rimane quello di Nikola Milenkovic, già a lungo inseguito in estate. Rimangono calde anche le piste che portano a Mohamed Simakan dello Strasburgo e a Okan Kabak dello Schalke 04.