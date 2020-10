Fiducia sul fronte dei rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, la volontà di rinforzare la rosa a gennaio e l'obiettivo Champions che tuttavia, se non dovesse essere centrato nell'immediato, non deve rappresentare un dramma. Sono questi i punti più importanti emersi dall'incontro tenutosi a San Siro tra la dirigenza del Milan e i giornalisti. Presenti l'amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara.

C'è fiducia sull'esito delle trattativa per il rinnovo dei contratti di Donnarumma e Calhanoglu : si entrerà nel vivo nei prossimi giorni. Oltre a confermare i due, il Milan continuerà a cercare di rinforzare la squadra anche a gennaio con un principio saldo: no agli svincolati e niente colpi da 50 milioni.

Calhanoglu esulta dopo aver segnato in Milan-Bodo/Glimt

L'arrivo di Tonali e altre considerazioni di carattere economico hanno portato al mancato ritorno del centrocampista francese nonostante il discorso fosse ben avviato. In ogni caso, a detta dei dirigenti rossoneri, tutti gli obiettivi prefissati per il mercato estivo sono stati centrati: il rinnovo di Ibrahimovic , il riscatto di Kjaer e gli acquisti a titolo definitivo di Rebic e Saelemaekers.

Inutile nascondere che il Milan ha l'obiettivo di tornare in Champions. Tuttavia, se quest'anno la squadra di Pioli non dovesse piazzarsi tra le prime 4 della classifica, a detta del club non sarebbe il caso di parlare di dramma sportivo. Il progetto è studiato a lungo termine, sui 2-3 anni.