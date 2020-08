I rossoneri continuano a lavorare per il ritorno a Milano del centrocampista Bakayoko, con tutta la calma del caso. Il Chelsea, infatti, chiede 20 milioni per il riscatto obbligatorio e il Milan spera di far scendere il prezzo facendo passare un po' di tempo.

Sul tavolo dei rossoneri ci sono tanti nomi, ma per rinforzare il centrocampo resta di moda quello di Tiemoué Bakayoko già passato in al Milan nella stagione 2018-2019 (con Gattuso in panchina).

Continua la trattativa tra Milan e Chelsea per arrivare al mediano francese, anche se i blues continuano a chiedere i 20 milioni di riscatto obbligatorio per lasciar partire il classe '94. I rossoneri temporeggiano, considerando che Bakayoko non è una priorità al momento e che potrebbe arrivare, con calma, anche a settembre.

