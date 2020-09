L'affare era nell'aria ormai da settimane e, dopo le visite mediche sostenute in giornata dal centrocampista, il team di Ligue 1 lo ha annunciato sui propri canali. Arrivato a dicembre 2018 dal Flamengo, un paio di settimane prima di Krzysztof Piatek dal Genoa, Paquetà ha rispettato solo nella prima parte dell'avventura in rossonero le tante aspettative nei suoi confronti. Con la maglia del Diavolo, Paquetà ha accumulato, prima di finire ai margini della rosa attualmente allenata da Stefano Pioli, 44 presenze e 1 rete, realizzata contro il Genoa a Marassi proprio a gennaio 2019, appena arrivato in Italia.