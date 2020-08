Il tecnico dei rossoneri continua nella sua operazione di seduzione nei confronti di Ibrahimovic, mandando messaggi soprattutto alla dirigenza. Tanti complimenti per l'attaccante svedese che, effettivamente, ha fatto svoltare la stagione del Milan.

Stefano Pioli spinge e spinge di nuovo. “Intervistato” da Skrill, uno degli sponsor del Milan, il tecnico dei rossoneri continua ad incensare Ibrahimovic, che - bisogna dirlo - è stato colui che ha rivoluzionato la squadra dal suo arrivo a gennaio. Lo svedese è in trattativa con Gazidis per il rinnovo, Pioli prova a lanciare un messaggio...

Zlatan è un grande professionista. Insegna tanto ai giovani, è un punto di riferimento per i suoi compagni di squadra ed è molto rispettoso dei ruoli. Il suo segreto è la voglia di vincere e di migliorare sempre. [Stefano Pioli a Skrill Italia]

Serie A Ibrahimovic, è Pioli il tramite per la chiusura dell’affare col Milan DA 10 ORE

Poi su Donnarumma...

Ha un talento straordinario e ha indossato con grande personalità la fascia da capitano di Romagnoli. È uno dei portieri più forti al mondo e ha ancora ampi margini di miglioramento

Ma che mercato farà il Milan?

Non abbiamo bisogno di molti nuovi acquisti, ci servono pochi rinforzi, ma nelle posizioni giuste. Sono sicuro che il club saprà trovare le giuste soluzioni. Sono in contatto con Gazidis, Maldini e Massara, insieme faremo del nostro meglio per migliorare questa squadra

Play Icon WATCH Pioli: "Ibrahimovic importante per la nostra crescita: cerchiamo continuità e mentalità vincente" 00:01:40

Serie A Milan, la nuova terza maglia sarà verde acqua. Tra i testimonial c'è Ibrahimovic IERI A 09:02