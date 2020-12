Il mercato è ormai alle porte e il Milan comincia a pensare per gennaio. Non c'è solo il discorso nuovi acquisti, ma bisogna anche chiudere il discorso rinnovi per non ritrovarsi a fine stagione a dover lottare contro il tempo come successo in estate: per esempio con i casi Bonaventura (che ha salutato il Milan) o Ibrahimovic (che ha firmato il rinnovo, ma aggregandosi alla squadra qualche giorno dopo). Il nodo cruciale, oggi, è rappresentato da Hakan Çalhanoglu che ha un contratto in scadenza a giugno 2021.