Colpo di scena sul fronte Ibrahimovic-Milan; il super agente Mino Raiola ha smentito tramite il proprio account ufficiale social il rinnovo del proprio assistito con il club rossonero. La telenovela prosegue...

Sembrava ormai tutto apparecchiato per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan a 6,5 milioni di euro bonus compresi, invece in serata è arrivato il colpo di teatro dell'agente dell'attaccante svedese Mino Raiola.

"Fake news" dunque secondo il super procuratore: l'accordo non è ancora stato raggiunto allo stato dell'arte. I dirigenti rossoneri dovranno alzare ulteriormente l'offerta per accontentare l'entourage di Ibra? Sviluppi da seguire minuto per minuto: il tormentone prosegue e la sensazione è che il coltello dalla parte del manico ce l'abbia proprio Mino Raiola...

