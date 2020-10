Secondo Calciomercato.com, la lunga e difficile trattativa tra il Milan e Mino Raiola per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic si è risolta con una fumata bianca grazie alle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita: in base a queste, infatti, il club rossonero ha potuto garantire un ingaggio di 6 milioni netti allo svedese versandone non 12 lordi, ma solamente 9. Con un ulteriore accorgimento, sempre secondo quanto precisato da Calciomercato.com: Ibra, infatti, si sarebbe impegnato a mantenere la residenza fiscale in Italia almeno fino a gennaio 2022. Condizione indispensabile, questa, per usufruire degli sgravi.