Il Milan continua il pressing per i due giovani francesi Mohamed Simakan (classe 2000 del Strasburgo) e Kouadio Koné (classe 2001 del Toulouse). I rossoneri si sono avvicinati alle richieste dei rispettivi club, ma ci sono da limare altri dettagli, soprattutto per quanto riguarda i bonus, per avere il sì definitivo al loro acquisto.

Mancano 2 milioni per Simakan

Maldini è al lavoro su più fronti: quello più caldo è ovviamente quello su Simakan, 20enne del Strasburgo che vanta già 36 presenze in Ligue 1. Il Milan ha 'vinto' la concorrenza di PSG e Bayern Monaco per il difensore, ma deve ancora convincere il club alsaziano. Per ora i rossoneri sono arrivati a 15 milioni più 3 di bonus, i francesi vogliono arrivare a 20 complessivi (18+2 di bonus). La trattativa è comunque in fase di conclusione, non resta che limare le ultime differenze e Simakan sarà rossonero.

Per Koné vogliono 10 milioni

Più larga la forbice per Kouadio Koné, con il Milan che ha offerto al Toulouse 5 milioni, mentre il club francese non tratta sotto i 10. Ventila comunque ottimismo per riuscire a portare a casa l'operazione, tra bonus e una percentuale sull'eventuale futura vendita da garantire proprio al TFC. Il centrocampista classe 2001 ha debuttato lo scorso anno in Ligue 1, collezionando un totale di 14 presenze prima della retrocessione nella Serie B francese.

