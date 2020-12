C'è grande fermento in casa Milan per il discorso rinnovi . Ne ha fatto riferimento anche Gazidis nei giorni scorsi , con le situazioni Donnarumma e Çalhanoglu che devono essere risolte al più presto, considerando che ambo i giocatori sono in scadenza a giugno 2021. Çalhanoglu ha mercato con alcune squadre che lo vorrebbero già a gennaio, ma il trequartista turco è riconoscente verso Pioli, e per il suo lavoro di rilancio fatto nel 2020, e vorrebbe restare , anche se a certe condizioni...

L'ex Bayer Leverkusen abbasserà le pretese? Il Milan conta infatti di chiudere, positiviamente, la questione entro fino mese perché, con il saldo rinnovi fatto tra Çalhanoglu e Donnarumma, avrebbe il dato del budget a disposizione per il mercato di gennaio. Un mercato che non vedrebbe il Milan protagonista, ma sicuramente attento alle possibilità di rinforzare la rosa per sognare più in grande in questa stagione. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare nuovi aggiornamenti.