Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Serie A Papu Gomez: ipotesi scambio Atalanta-Juve con Bernardeschi 10 ORE FA

Juve: Quagliarella opzione low cost

La Juventus pensa a un colpo in attacco dalla Sampdoria. In attacco sono diversi i nomi che circolano in questi giorni, ma nelle ultime ora è spuntato anche quello di Fabio Quagliarella. Dopo aver riportato Alvaro Morata a Torino, la Juve potrebbe fare lo stesso con Fabio Quagliarella durante il mercato di gennaio. La società bianconera punta sull'usato sicuro. Dalle voci su Pogba, alla trattativa per Fernando Llorente, Pirlo vuole calciatori di esperienza che conoscano bene l'ambiente bianconero.

La nostra opinione: l'ipotesi Fabio Quagliarella alla Juve nel calciomercato di gennaio sta prendendo corpo in queste ore. Con il Napoli che non intende liberare Llorente prima della finale di Supercoppa, e con Olivier Giroud che lunedì ha chiuso a un suo addio al Chelsea, la Juve valuta alternative. Il club si sta muovendo per accontentare Pirlo, ma lo farà solo a determinate condizioni. A gennaio, durante il mercato che si è aperto ufficialmente lunedì, non arriveranno investimenti importanti (il bilancio della stagione in corso si annuncia pesante), e molto dipenderà soprattutto dalle cessioni (Bernardeschi e Rabiot potrebbero partire in caso di offerte, Khedira è un esubero). La parola d’ordine è low cost: per questo motivo negli ultimi giorni Fabio Paratici avrebbe contattato la Samdporia per parlare di Quagliarella, in scadenza di contratto con i blucerchiati. Anche Quagliarella, come Llorente, si accontenterebbe di accomodarsi in panchina a Torino come quarta punta in organico. L'attaccante napoletano con Pirlo alla Juventus ha vinto tre Scudetti. L'indiscrezione viene ripresa dalla Gazzetta dello Sport in prima pagina.

Milik-Juventus: già a gennaio? Spalletti verso il Cile

Milan-Simakan: la differenza è minima

Il Milan è ormai a un passo da Mohamed Simakan. La trattativa con lo Strasburgo nelle ultime ore ha avuto un’importante accelerazione: i rossoneri hanno messo sul piatto 14 milioni di euro e una buona fetta di bonus, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta del club alsaziano. Ormai la differenza è minima. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: in via Aldo Rossi si percepisce ottimismo sull’esito di questa trattativa intavolata sul finire del mercato di ottobre. In queste fasi decisive gli uomini di Gazidis si fanno forti dell’appoggio del difensore francese 20enne, pronto a sottoscrivere un contratto quinquennale. La sua determinazione ha permesso di tenere lontani alcuni importanti club inglesi che si erano fatti avanti nelle ultime settimane.

Pioli: "Milan non sente pressione, i conti si fanno più avanti"

Inter, ecco il piano per il Papu Gomez

Sulla prima pagina di Tuttosport si parla del mercato dell’Inter e della trattativa per l’argentino in rotta con l’Atalanta: "Giovani e tagli, ecco il piano per il Papu. Percassi valuta Gomez 10 milioni, Marotta gioca le carte Pirola, Esposito e Oristanio".

La nostra opinione: il futuro del Papu Gomez è ancora di difficile interpretazione. L’Atalanta preferirebbe cederlo all’estero ma l’argentino non vuole lasciare l’Italia. L’Inter potrebbe pensare a un’offerta da 5/6 milioni di euro ma, per quelle cifre, gli orobici non sono disposti a liberarlo. L'Atalanta al momento per il Papu chiede non meno di 10 milioni di euro, cifra considerata troppo alta dall'Inter, per un 32enne che andrà in scadenza a giugno 2022. Per questo motivo, solo l'inserimento di eventuali contropartite potrebbe sbloccare l'affare.

Gasperini: “Gomez? Non parlo dei singoli giocatori”

Calciomercato Llorente, Milik o Giroud: chi arriva alla Juve? 15 ORE FA