"Queste sono le cose che ti rendono felice, quando una leggenda parla così bene di te. Ovviamente mi ha commosso e lo ringrazio moltissimo". Con queste parole Florian Thauvin, 27enne attaccante francese in scadenza di contratto con il Marsiglia, commenta le dichiarazioni del direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini che, nei giorni scorsi, aveva ammesso l'interesse del club rossonero nei confronti del giocatore. "Dal punto di vista economico è un giocatore interessante - aveva detto Maldini ai microfoni di Telefoot -. È un giocatore di alto livello, anche se per età non è il prototipo di giocatore che abbiamo preso in questi anni. Però quello che diciamo sempre noi è che il mix giusto sia tanti giocatori giovani con giocatori con un pochino in più d'esperienza che possano dare qualcosina in più".