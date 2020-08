Sandro Tonali sta per diventare un giocatore del Milan. Dopo un'intenso pomeriggio di trattative, è stato trovato l'accordo con il Brescia: il talento di Lodi passerà in rossonero con la formula del prestito oneroso (a 10 milioni di euro) e con diritto di riscatto fissato a una cifra vicina ai 20 milioni di euro, come riporta Sky Sport. Sono previsti, inoltre, una serie di bonus, legati al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra. La firma del contratto è attesa nelle prossime ore. Decisiva nella riuscita dell'operazione è stata la volontà del centrocampista.