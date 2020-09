Ante Rebic è al cento per cento un giocatore del Milan. Il club rossonero ha infatti ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante croato, arrivato la scorsa estate in prestito dall'Eintracht Francoforte. Rebic ha firmato un contratto che lo legherà al club rossonero fino al 2025. Nella stagione 2019-20, dopo un avvio in sordina, Rebic aveva disputato una seconda parte di campionato esaltante chiudendo l'annata con uno score di 12 presenze (miglior marcatore della squadra). E sarà proprio il 12 il numero della sua nuova maglia (al posto del 18).