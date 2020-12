Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milik verso l'Atletico, sarà il sostituto di Diego Costa

Dalla Spagna sono sicuri, tanto da valegli la prima pagina di Marca: Arkadiusz Milik è pronto a prendere il posto di Diego Costa con la maglia dell'Atletico Madrid. L'attaccante del Napoli - fuori rosa dall'inizio della stagione - viene identificato come il profilo perfetto per sostituire lo spagnolo, anch'esso ai margini del club e avviato verso una rescissione di contratto. Sarà questa la prossima destinazione del polacco dopo aver rifiutato - nell'ultima sessione di trasferimenti - numerose offerte in attesa della chiamata della Juventus?

La nostra opinione: Meritarsi la prima pagina del maggiore quotidiano sportivo spagnolo deve pur significare qualcosa. Il talento di Milik è ormai noto in tutta Europa, così come le sue potenzialità in condizioni di continuità di prestazioni. Il polacco ha tutte le carte in regola per non far rimpiangere Diego Costa, sia per caratteristiche fisiche che per numeri, dovrà solamente riuscire a trovare la condizione ideale il prima possibile dopo mesi di inattività. E chissà che, poi, sarà proprio il Napoli a rimpiangerlo...

Continua il pressing dell'Inter per De Paul

Il summit di mercato in casa Inter è previsto nelle prossime ore e il tecnico nerazzurro Antonio Conte - come riportato dal Corriere dello Sport - sembra avere le idee chiare sui possibili nomi per puntellare la rosa in chiave Scudetto: il primo nome della lista - e non certo una novità - è Rodrigo De Paul, il gioiello dell'Udinese che ormai da diverse sessioni di mercato fa gola a mezza Serie A. La proposta dell'Inter sarebbe quella del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto, con la richiesta del club friulano che rimane comunque ferma su 30 milioni, cifra ancora troppo alta per le casse interiste. Prima di tutto, allora, sarà necessario piazzare alcune uscite, su tutte Christian Eriksen, con la speranza nerazzurra che Pochettino possa richiamarlo a sé in maglia PSG.

La nostra opinione: Inter-De Paul, ennesimo capitolo: si è arrivati a perdere il conto delle sessioni di mercato in cui il nome dell'argentino è stato affiancato ai nerazzurri, di Spalletti prima e di Conte poi. Il suo talento è fuori discussione, l'interesse delle grandi squadre della Serie A ormai noto, ma il nodo da sciogliere rimane - come ormai da diverse stagioni - la richiesta dell'Udinese. I friuliani sanno di poter sparare alto, 50, 40, 30 milioni di euro: sta all'Inter, allora, decidere se è il momento giusto per provare a far fruttare un tale investimento.

Bivio Juve: Depay o Llorente?

La Juventus continua la caccia all'attaccante in vista della seconda parte di stagione. Come riportato da Tuttosport, sono due i nomi più caldi sulla lista di Fabio Paratici: da un lato l'esperienza e la fisicità di Fernando Llorente, per un ritorno quasi romantico in bianconero che lo porterebbe a ricostruire il duo d'attacco del 2014 con Morata, dall'altro l'estro e l'imprevedibilità di Depay, uno dei giustizieri dei bianconeri nell'ultima edizione della Champions. L'olandese, dopo essere stato a un passo dal Barcellona la scorsa estate in seguito al "terremoto Messi", è in attesa della chiamata di una grandissima d'Europa con Paratici già in contatto con l'entourage del giocatore. In stand-by, invece, la pista Llorente, con le numerose assenze in casa Napoli - Mertens e Osimhen su tutte - che potrebbero portare il club a bloccare la partenza dello spagnolo verso altri lidi.

La nostra opinione: Messi su due piatti diversi della stessa bilancia, è quasi scontato che il popolo biaconero preferisca di gran lunga Depay, ma cosa un giocatore con le sue caratteristiche potrà dare in più alla rosa di Pirlo? Quello che è emerso nella prima parte di stagione è la mancanza di un riferimento "pesante" in attacco, di un giocatore - alla Mandzukic per intenderci - capace di far respirare la squadra mantenendo la palla tra i piedi e si imponga nell'area avversaria come padrone delle palle alte. Depay, in tal senso, si aggiungerebbe insieme a Dybala, Kulusevski, Chiesa e Bernardesci alla lunga lista degli attaccanti leggeri capaci di svariare dalla trequarti alla fascia, dal ruolo di falso nueve a quello di seconda punta.

