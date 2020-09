Juventus, svolta Morata

I principali quotidiani sportivi dedicano ovviamente l'apertura alla Juventus e al ritorno di Alvaro Morata. Tuttosport spiega il contesto nel quale è nata la trattativa con l'Atletico Madrid: stanchi di aspettare che si sbloccasse la situazione Milik-Napoli (e di conseguenza Dzeko-Roma), i bianconeri avrebbero deciso di virare con decisione sullo spagnolo riportandolo a Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto.

La nostra opinione. Nonostante ufficialmente la Juventus sfoggiasse calma sul fronte centravanti, il tempo iniziava a stringere e un'accelerazione era necessaria. Dal punto di vista tecnico Morata rappresenta certamente una scelta interessante. Non porta in dote il bottino di gol che ci si sarebbe aspettati da altri profili (vedi Dzeko e soprattutto Suarez) ma in una squadra come quella disegnata da Pirlo sembra perfetto per il ruolo di seconda punta.

Dzeko resta alla Roma, Milik in Premier?

Il Corriere dello Sport affronta anche le conseguenze, a livello di mercato, dell'operazione Morata-Juventus. Edin Dzeko è destinato a rimanere alla Roma e a diventarne il centravanti titolare. Discorso diverso per Milik: il Napoli ha urgente bisogno di monetizzare dopo l'acquisto di Osimhen e per il polacco a questo punto si aprono le piste che conducono a Premier League e Liga. Situazione da monitorare giorno per giorno.

La nostra opinione. Edin Dzeko cade in piedi: il bosniaco dovrà sì smaltire la delusione per non essere approdato alla Juventus, ma rimane pur sempre il centravanti titolare della Roma, anche se bisognerà capirne le motivazioni. Discorso diverso per Milik, che rischia seriamente di passare un anno in tribuna. Il polacco è a un bivio importante della sua carriera ed è chiamato a gestirlo al meglio.

Atalanta, idea Junior Firpo

E sempre su Tuttosport trovano spazio le manovre di mercato dell'Atalanta, alla caccia di un esterno sinistro. Il nome nuovo è quello di Junior Firpo, 24enne spagnolo del Barcellona. Il giocatore era stato inserito dai catalani anche come possibile contropartita tecnica nell'operazione - poi sfumata - per portare in blaugrana Lautaro Martinez.

La nostra opinione. Giocatore che ama proporsi in avanti senza badare troppo alla fase difensiva, Junior Firpo ha indubbiamente delle caratteristiche che potrebbero fare molto comodo al modulo di Gasperini nel quale gli esterni hanno un ruolo fondamentale. Operazione intrigante che potrebbe regalare soddisfazioni alla Dea.

