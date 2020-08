Calciomercato, Nainggolan si allena col Cagliari: l'Inter lo lascia in stand-by

Il Ninja ha un contratto fino al 31 di agosto con i sardi. Le valutazioni sulla sua situazione saranno fatte solo a partire dal weekend.

Radja Nainggolan è stato convocato per il ritiro con il Cagliari che inizierà oggi. Si tratta di un compromesso sia per l'Inter, impegnata nella preparazione alla finale di Europa League di venerdì con il Siviglia, sia per lo stesso calciatore, che può allenarsi e farsi trovare pronto sia in caso di ritorno ad Appiano Gentile sia in caso di permanenza in Sardegna. Il Ninja ha un contratto fino al 31 di agosto con i sardi. Le valutazioni sulla sua situazione saranno fatte solo a partire dal weekend. L'Inter potrebbe coinvolgerlo in uno scambio, come quello che sembra ben avviato fra Ndombele e Skriniar. L'ingaggio, in chiave riscatto da parte del Cagliari, rimane comunque uno scoglio, visto che Nainggolan guadagna 4,5 all'anno fino al 2022.

