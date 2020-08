The press conference of Aurelio De Laurentiis President of SSC Napoli, Sportive Soccer Society of Naples.

De Laurentis show in conferenza stampa tra caso Koulibaly (parte in caso di offerta congrua), attacco a Ceferin e... Agli Avvoltoi in picchiata sui calciatori del Napoli. La stagione 2020/2021 è ufficialmente iniziata in casa partenopea.

Mercato: avvoltoi in picchiata su di noi

C'è un dato di fatto, se tiriamo una linea e sommiamo gli acquisti dello scorso ritiro con quelli di febbraio e quelli già fatti con Osimhen vediamo che abbiamo superato il tetto dei 300 milioni. Voglio vedere se altre società hanno investito così tanto. Abbiamo 35 giocatori, e manca Petagna che per colpa del fratello è risultato positivo. Con il tecnico valuteremo chi deve restare e chi invece è meglio che deve andare altrove. Se questo mercato dovesse rimanere rarefatto, allora anche noi dovremmo pensare di tenere i nostri pezzi da novanta. Una cosa deve essere chiara, non faremo una campagna di saldi. Mi sembra di vedere tanti avvoltoi pronti a colpire in picchiata, ma noi abbiamo una corazza impenetrabile. Non otterranno quello che cercano ad i prezzi che farebbero comodo a loro

La polemica con Ceferin

Giocare ogni tre giorni è una follia, in nome di che cosa? Siamo attori affittati per recitare una commedia, ma chi è l'autore? Ceferin? Siamo noi che lavoriamo per lui o lui deve farlo per noi? Il calcio europeo deve sfasciare tutto per tenere fede alle proprie date? Ceferin deve rispettare i tifosi, senza i tifosi non si farebbe nulla. La priorità va data ai campionati nazionali".

Koulibaly rimane?

Lei questa domanda dovrebbe farla al Manchester United, al City o al Psg. Ovvero a quelli che possono permettersi di pagare certe cifre

Zielinski

Oggi abbiamo rinnovato il contratto di Zielinski, visto che volete sempre sapere del mercato

Sui diritti tv

Il 28 leggeremo, si sono aggiunti altri 2 fondi e faranno una proposta unica, poi altri si sono affacciati all'orizzonte, sempre fondi, che non vogliono la media company della Lega, ma assistere anche il calcio Napoli ottenendo un x dall'utile oltre un certo fatturato, poi i soliti Infront ed altri che sono sostenuti da alcuni, la mia visione era di modernizzare tutto e fare una governance professionale togliendo all'assemblea di Lega di ribaltre tutto ogni volta, stabilendo il programma dei prossimi 6 anni ed erano venuti fuori 15mld e mezzo. Molti furbastri giocano sulla divisione tra le proprietà hanno giocato male, se ne sono approfittati. A noi manca almeno 1mld di divisione diritti tv in più a quanto prendiamo

