Il rinnovo di contratto tra Napoli e Gattuso non è ancora stato firmato. Per il presidente De Laurentiis mancava solo la firma, ma a fine 2020 non c'è ancora l'ufficialità. Nulla è cambiato però: Gattuso ha la fiducia della società nonostante gli ultimi risultati negativi e il ritiro imposto prima di Natale. Un incidente di percorso quello degli azzurri che sperano di ritrovarsi nel 2021 con il ritorno in campo degli infortunati. La reale motivazione per la quale il contratto non è stato ancora completato è legata al discorso diritti d'immagine e al bonus Scudetto.

Bonus Scudetto e diritti d'immagine

I legali di Gattuso, infatti, hanno rispedito al mittente la bozza di contratto inizialmente proposto dal Napoli. C'è feeling tra le parti, ma il punto “diritti d'immagine” è sempre un punto dolente su tutti i contratti che legano i professionisti, che siano giocatori o allenatori, al Napoli di De Laurentiis. Per il bonus, c'è da limare anche il discorso relativo al “bonus Scudetto”. Secondo Sport Mediaset, infatti, è uno degli aspetti su cui si lavorerà maggiormente nel corso delle prossime ore. Bonus Scudetto che varrà, ovviamente, non solo per questa stagione, ma per tutta la durata del contratto.

Ingaggio e durata: i dettagli

“A parte” queste due postille, il contratto tra Gattuso e De Laurentiis è già stato redatto. L'ex allenatore del Milan vedrà il suo sodalizio con il Napoli allungarsi fino al 2023, così come per i componenti del suo staff tecnico. Per quanto riguarda la parte economica, l'ingaggio di Gattuso salirà dai 1,5 milioni che percepisce attualmente a 2 milioni l'anno. Ci sarà un bonus per la qualificazione alla Champions League mentre il bonus Scudetto dovrebbe valere 500 mila euro.

