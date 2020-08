: adesso bisognerà attendere l'accordo tra i due club, ma si avvicina la cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City. Al momento gli azzurri sono alle prese con la cessione di Allan, che dovrebbe raggiungere Ancelotti all'Everton, ma subito dopo dovrebbero intensificare i contatti con i Citizens che ormai da tempo sono in pressing per raggiungere un'intesa e acquistare il senegalese. Viene da pensare che dopo una stagione per lui deludente il prezzo sia un po' sceso: parliamo di cifre importanti, ma De Laurentiis potrebbe rimpiangere di non averlo ceduto nel suo momento migliore...