Il problema per il Napoli è che il contratto di Milik va in scadenza tra meno di un anno, il 30 giugno del 2021. Senza che le trattative per il suo prolungamento siano mai giunte alla fumata bianca. Una situazione delicatissima per il club azzurro, che rischia seriamente di non incassare un solo centesimo dalla partenza del polacco tra 12 mesi, e pure per Gennaro Gattuso, che ha fatto capire al giocatore di non contare su di lui non convocandolo per l'amichevole vinta per 4-0 contro il Pescara, ma anche per quella in programma domenica contro lo Sporting.