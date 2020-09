E ora, che fine farà Arek Milik? Doveva andare così: il polacco dal Napoli alla Roma, che avrebbe ceduto Edin Dzeko alla Juventus, che avrebbe puntato sul bosniaco come partner di Dybala e Cristiano Ronaldo. E invece, l'effetto domino inizialmente previsto non c'è stato. La Juve ha preso Alvaro Morata, lasciando Dzeko alla Roma, che a sua volta ha abbandonato Milik. Tutto al contrario. E ora, la domanda sorge spontanea: quale sarà il futuro del polacco?

Già, perché tutto parte da lì. Dai problemi burocratici tra Milik e il Napoli che, in pratica, hanno fatto saltare il triangolo di mercato. Ma a poco più di 10 giorni dalla conclusione della finestra estivo/autunnale, l'ex Ajax è ancora sul mercato. "Se non troverà una sistemazione, per lui sarà dura: abbiamo già preso due attaccanti", diceva qualche giorno fa Gennaro Gattuso. Chiudendo definitivamente le porte al proprio attaccante.

Milik e Mertens - Napoli - Serie A 2019-2020 Credit Foto Getty Images

La soluzione in questione potrebbe essere rappresentata dall'Inghilterra, dalla Premier League. In particolare dal Tottenham, che segue Milik da parecchio tempo e lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Oggi è stato programmato un incontro a Milano tra l'agente del giocatore, David Pantak, e gli Spurs per trovare una soluzione. Tutto con l'avallo di José Mourinho, che vuole un centravanti che faccia concorrenza a Kane e pochi giorni fa aveva fatto pervenire 50 milioni di euro complessivi al Torino per Andrea Belotti.

Il Tottenham in questo momento è la favorita per arrivare a Milik, ma non è l'unico club in corsa. Sulle tracce del polacco ci sarebbero altre due formazioni di Premier League, ovvero il Newcastle e il Fulham. Qualcosa, insomma, si muove anche dopo il crollo della trattativa con la Roma. E il Napoli ci spera, ovviamente. Soprattutto perché il contratto del centravanti, per nulla intenzionato a rinnovarlo, scade tra meno di un anno, il 30 giugno del 2021. E la prospettiva di perderlo a zero dopo un anno trascorso fuori rosa non alletta nessuno.

