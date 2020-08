Manca solo l'ufficialità, ma ormai Michal Karbownik può considerarsi un nuovo giocatore del Napoli. Il club partenopeo mette quindi a segno un colpo a sorpresa con l'acquisto del 19enne terzino sinistro polacco proveniente dal Legia Varsavia. Per l'annuncio ufficiale, per motivi di natura economico-finanziaria legati ai bilanci delle due squadre, bisognerà attendere ancora un po' ma l'operazione può considerarsi chiusa in tutto e per tutto.