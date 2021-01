Calvario finito. L'emittente turca NTVSpo ha riferito mercoledì mattina che Mesut Ozil avrebbe accettato di trasferirsi in Turchia, meno di 24 ore dopo che era stato riferito che il DC United della MLS aveva fatto un'offerta al calciatore dei Gunners, ai margini in questa stagione. Si prevede che entrerà a far parte del Fenerbahce già dalla finestra di gennaio con un contratto fino all'estate del 2024.