Paul è infelice allo United. Ritorno alla Juve? Perché no. Fra l'altro il rapporto con la società e con i suoi ex compagni è eccellente.

Lunedì le anticipazioni avevano già scatenato le fantasie dei tifosi bianconeri sul ritorno di Paul Pogba a Torino. Oggi il super-agente del Polpo, Mino Raiola, in un'intervista esclusiva a Tuttosport, entra ancora più nel dettaglio:

"Inutile girarci attorno. Deve cambiare squadra. Ha un contratto che scadrà fra un anno e mezzo, ma credo che la soluzione migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato. Altrimenti lo United, con cui i rapporti sono ottimi, sa bene che rischierebbe di perderlo a parametro zero, dato che per il momento non è intenzione di Paul prolungare il contratto. Al tempo del Covid, non possono permetterselo in tanti. L'importante è volerlo".

Pogba cerca squadra, insomma. Ed ha ragione Raiola: sono veramente pochi i club che possono permettersi il suo stipendio monstre di 20 milioni di euro all'anno, bonus compresi, oltre all'acquisto del suo cartellino. Il mercato fa il prezzo di un giocatore, vero, ma stando a Transfermarkt il francese vale 80 milioni. Vediamo il borsino del futuro di Paul Pogba nell'estate 2021.

Juventus, Pogback al 40%

Si torna sempre dove si è stati bene. Rientrando a Torino Paul completerebbe il suo personalissimo tour tra Inghilterra e Italia: United-Juve-United-Juve. La Serie A è stato il campionato che l'ha consacrato come uno dei più promettenti centrocampisti del mondo (dal 2012 al 2016 ha totalizzato 178 presenze segnando 34 gol e vincendo quattro scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane) e la fame di vittorie di Cristiano Ronaldo potrebbe risvegliarlo dal sonno a cui sembra essere condannato ad Old Trafford. Paratici non più tardi di un mese fa ha abbozzato: "Vogliamo molto bene a Pogba, come a tutti i nostri giocatori che ci hanno dato tanto, ma è presto per parlare di obiettivi futuri". Uno scambio di lusso con Paulo Dybala non sarebbe utopia dato che gli inglesi sono stati molto vicini alla Joya già quest'estate.

Real Madrid, il richiamo di Zidane al 25%

Al momento lo "sponsor francese" di Pogba al Real Madrid non se la passa molto bene. Le Merengues si giocheranno la qualificazione agli ottavi di Champions contro il Borussia Moenchengladbach nell’ultimo turno del girone e in Liga stentano, quarto posto a -6 dall’Atletico Madrid capolista. La posizione del tecnico delle tre Champions di fila, da sempre grande estimatore di Pogba, rimane in bilico al Bernabeu. E anche le casse dei Blancos piangono: il club di Florentino Perez ha chiuso il bilancio con una perdita prevista di 300 milioni nel 2021.

Tra i due litiganti... PSG al 20%

Impossibile non inserire tra le pretendenti del Polpo il club dello sceicco del Qatar, Nasser Al Khelaifi. Il centrocampista non ha mai giocato in Ligue 1, lasciando il Le Havre, nel lontano 2009, a 16 anni e mezzo e avrebbe di certo nuove motivazioni a scendere in campo nel campionato di casa, al fianco dell'enfant prodige Mbappe e di Neymar. Quanto a disponibilità economica, il PSG sembra la società più incline a sborsare importi a nove cifre. Certo, il contesto francese non è dei più ambiti a livello di spettacolo.

Paul Pogba (Manchester United) a testa bassa ad Old Trafford Credit Foto Getty Images

Fino a fine contratto allo United: 15%

L'ultima possibilità, neanche troppo remota in tempi di Covid, è che Paul rimanga a Manchester: il club inglese non svenderà il suo gioiello dopo averlo acquistato dalla Juventus nel 2016 a 105 milioni. Il rischio, ovviamente, è che seguendo il trend degli ultimi mesi, il prezzo del suo cartellino si svaluti ulteriormente. Con la stessa maglia Bruno Fernandes, suo compagno di reparto e vicino ad un ritocco dell'ingaggio con i Red Devils, ha fin qui realizzato sette gol e quattro assist in Premier League, mentre Pogba è fermo a un gol in 8 presenze. Non meglio ha fatto nella passata stagione, quella che ha saltato almeno al 50% a causa di un infortunio alla caviglia. Come dice il suo agente, però, non ha nessuna intenzione di rinnovare, lo United deve stare attento. Mancano solo 18 mesi al parametro zero.

