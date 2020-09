Tutti e tre i quotidiani sportivi italiani si concentrano sulla vicenda che sta appassionando i fan delle telenovelas di calciomecato: Milik deve accettare di andare alla Roma per sbloccare Edin Dzeko, che a questo punto potrebbe liberarsi e passare alla Juventus, che nel frattempo fa marcia indietro per Luis Suarez, pronto comunque a dare l’esame per la cittadinanza italiana. Aiuto.