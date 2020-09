"Abbiamo deciso di non contare più su Coutinho, Odriozola e Perisic. Stiamo discutendo sul fatto di voler riportare qualità anche in quei ruoli. Alaba e Thiago? La situazione non è per nulla semplice".

Perisic torna, dunque, a Milano dopo aver vinto il Triplete con Lewandowski e compagni con 35 presenze condite da 8 gol e 10 assist. Nei giorni scorsi l'Inter ha respinto al mittente l'offerta da 12 milioni di euro arrivata dal Bayern Monaco per il suo riscatto, mettendo una pietra tombale sulla trattativa. Il club nerazzurro, nel corso dell'estate, ha provato ad inserire il suo cartellino in altre operazioni di scambio ricevendo solo secchi no. Conte lo avrà a disposizione già nella giornata di domani e non è escluso che Perisic possa restare ad Appiano Gentile per la prossima stagione.