Che calciomercato ci dobbiamo aspettare? Ci saranno spese folli e le big d'Europa penseranno soprattutto a vendere? Erano queste alcune delle domande che ci si poneva in pieno lockdown, quando il calcio giocato era fermo. A distanza di qualche mese, e con una sessione di mercato in pieno svolgimento, possiamo abbozzare una risposta: il calciomercato estivo-autunnale 2020-21 ha un profilo basso, almeno per il momento.

Serie A Agnelli: "Il calcio perderà 4 miliardi di ricavi nei prossimi 2 anni" UN GIORNO FA

Un'annata di vacche magre, senza troppi giri di parole. Una tendenza al risparmio che tocca da vicino quasi tutti i top 5 campionati europei tranne la Premier League, dove il Chelsea sta rappresentando in queste settimane la classica eccezione che conferma la regola. I Blues di Roman Abramovich hanno sborsato finora 80 milioni per Kai Havertz (l'acquisto più caro), 53 per Timo Werner, 50 per Ben Chilwell e 40 per Hakim Ziyech. Non va dimenticato, tuttavia, che i londinesi sono reduci da 2 sessioni col mercato bloccato. Per il resto, dalla Serie A alla Liga passando per la Ligue 1 (e quindi per il PSG) i fuochi d'artificio ancora non ci sono stati.

I 5 acquisti più cari nei Top 5 campionati d'Europa (stagione 2020-21)

Giocatore Squadra acquirente Costo Kai Havertz Chelsea 80 milioni Arthur Juventus 72 milioni Victor Osimhen Napoli 70 milioni Miralem Pjanic Barcellona 60 milioni Timo Werner Chelsea 53 milioni

* dati Transfermarkt aggiornati all'8 settembre 2020. Vengono considerati solo gli acquisti a titolo definitivo.

Lo scenario economico

Partiamo dalle parole e dai numeri. Le parole, chiarissime e al tempo stesso inquietanti, sono quelle del presidente della Juventus Andrea Agnelli, pronunciate nel corso dell'assemblea generale dell'ECA, l'Associazione dei club europei:

"Le stime parlano di un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni. E, secondo la Fifa, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soli club. In sostanza, circoleranno meno soldi. Potenzialmente potrebbe prospettarsi una crisi di cassa per la maggior parte dei club". I numeri, altrettanto emblematici, raccontano di club chiamati a compiere una sorta di traversata del deserto, dove per deserto si intende lo spazio vuoto e ricco di punti interrogativi lasciato dalla pandemia di Covid-19.

Andrea Agnelli Credit Foto Getty Images

Una previsione molto indicativa l'ha fornita lo stesso Agnelli: l'effetto a catena, ovvero il mix letale di stadi vuoti, ridefinizione degli accordi con gli sponsor e drastica riduzione dei ricavi dai diritti tv potrebbe portare a una riduzione del valore dei trasferimenti di mercato del 20-30%. Un esempio molto chiaro in tal senso viene proprio dai diritti televisivi: l'UEFA sta rimborsando 575 milioni di euro alle tv a causa dell'interruzione di Champions League ed Europa League. "Sono tutti soldi che non verranno distribuiti", ha detto Agnelli. Le prime avvisaglie di questo scenario le stiamo toccando con mano nella sessione di mercato in corso.

I (pochi) colpi in Serie A

Alla chiusura del mercato manca ancora tantissimo, ma quello che è accaduto finora in Serie A è sotto gli occhi di tutti. Nessuna big, in primis Juventus e Inter, sta facendo spese folli. I bianconeri hanno sborsato 72 milioni per Arthur, è vero, ma nell'ambito di un'operazione che ha visto la cessione di Pjanic al Barcellona. Il Napoli ha prelevato Osimhen dal Lille pagandolo 70 milioni, ma sta concretamente pensando anche alle cessioni: Allan è già partito, Koulibaly e Milik potrebbero farlo molto presto. E anche l'Inter sembra orientata a un mercato fatto di equilibri ferrei tra arrivi e partenze, come del resto ha sottolineato di recente il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti: sono stati spesi 40 milioni per Hakimi, ma sono il frutto del riscatto di Icardi da parte del PSG.

Victor Osimhen - Napoli-l'Aquila - Friendly match 2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

I casi Barcellona e PSG

E a proposito di Paris Saint Germain, è proprio gettando un occhio a Parigi che si percepisce l'andazzo di questo mercato. Abituato a mettere a segno colpi stellari, il club francese si sta distinguendo per oculatezza: il riscatto di Mauro Icardi è stata l'unica operazione di rilievo effettuata finora, e persino Leonardo ha detto espressamente che per il PSG adesso la priorità è vendere.

Per non parlare del Barcellona, da alcuni ormai considerato alla stregua di un bazar impegnato nei saldi di fine stagione. Non c'è bisogno di addentrarsi nel caso Messi per trovare conferme: la lunghissima e spietata corte a Lautaro Martinez si è conclusa senza una vera e propria offerta all'Inter, Rakitic è tornato al Siviglia, Suarez sta chiudendo le valigie probabilmente per volare alla Juventus. Se anche Messi ha fatto di tutto per andarsene, significa davvero che l'atmosfera da fine impero in casa blaugrana la respirano un po' tutti.

Barcellona, Messi torna in campo dopo il quasi divorzio

Calciomercato Zanetti: "Messi? L'Inter non poteva. Lautaro al Barcellona? No" IERI A 19:45