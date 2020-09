Arrivederci, o forse addio, alla Serie A. Per la seconda volta in pochi mesi , Alessandro Florenzi lascia la Roma. Ufficiale l'approdo dell'esterno romano al PSG , che lo ha acquistato in prestito oneroso fino al termine della stagione, con possibilità tra un anno di riscattarne definitivamente il cartellino .

"Sono particolarmente fiero e felice di diventare un giocatore del Paris Saint-Germain. Oggi si tratta di uno dei più grandi club d'Europa, come ha confermato il suo percorso fino alla finale della Champions League il mese scorso. Farò di tutto per dare il massimo per il Paris Saint-Germain e per i suoi tifosi. Abbiamo delle sfide straordinarie che ci attendono in questa stagione. Sarà un piacere e un onore affrontarle al fianco dei miei nuovi compagni di squadra, che sono tra i migliori giocatori del mondo".