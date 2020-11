Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan in scadenza di contratto, parla del fuoriclasse svedese a deVolkskrant, intervista ripresa da calciomercato.com. E parte dall'allenamento dell'11 rossonero: "A volte mi metto sopra di lui e lui continua a fare piegamenti... E lo sapete che non sono leggero. Giocherà ancora, almeno fino a quando non uscirà dal campo con una barella. Può continuare fino a 50 anni, ma vuole solo giocare ai massimi livelli. Per il momento può continuare. Se lo vedo bene? Ha resuscitato il Milan, è il 90% di quella squadra". Poi qualche aneddoto partendo da un elicottero: "Dovevano partire alle 11 lui e un suo compagno, avevano giocato una partita la sera prima. Quindi il compagno di squadra (non viene detto il cognome, ndr) gli dice 'sarò da te alle 10 e mezza'. 'No', disse Zlatan, 'sarai lì alle otto e mezza. Perché prima ci dobbiamo allenare per due ore'".