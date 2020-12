"Non è mai banale, onesto in tutto quello che fa. È un leader nato, prende le decisioni giuste per se stesso e per il gruppo. È uno di quelli che non fa discutere e mette d’accordo tutti. Vedo questo grande futuro di poter gestire un paese"

"Ho visto altri giocatori veramente stanchi che non ce la facevano più a portare avanti l’energia positiva che serve. Non l’ho mai vista in Zlatan questa stanchezza, per me può giocare ancora facilmente cinque anni, poi presidente di qualcosa per cambiare il mondo. Io mi pento solo dei due anni in America dove ha sprecato tempo. Io ho un bel rapporto con lui, grandi emozioni. Ma un po’ così con tutti i miei giocatori. A lui dobbiamo far credere che è il più bello, il più bravo e così facciamo. Ibra non è così duro come sembra. Ha un cuore molto tenero, non per me ma per gli altri sì"