Dopo James, ormai vicinissimo all'Everton, il Real Madrid ha un altro giocatore con le valigie pronte, da circa un anno e mezzo. SI tratta di Gareth Bale che da un anno ormai scalda la panchina del Bernabeu. Dal ritiro del Galles il giocatore ha parlato del suo futuro: "Ho provato ad andarmene un anno fa ma il Real Madrid ha bloccato tutto all'ultimo secondo. Era un progetto che mi affascinava ma non si è materializzato. Ci sono stati altri casi in cui ho provato ad andare via, ma il club non lo ha permesso. Dipende solo da loro. Io voglio giocare a calcio, sono ancora competitivo. Dopo un periodo negativo è bello tornare in Nazionale, col Galles mi sento apprezzato",