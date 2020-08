Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Alessandro Plizzari, che nella scorsa stagione è retrocesso in C col Livorno, è un nuovo giocatore della Reggina neopromossa in B: "Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con l'AC Milan per le prestazioni sportive di Alessandro Plizzari. Il portiere si trasferisce in riva allo Stretto con la formula del prestito secco". Plizzari sarà compagno di squadra di Jeremy Menez, annunciato qualche settimana fa dai calabresi.

